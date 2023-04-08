Лечение от КВИ продолжают получать 1860 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 8 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 860 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 680 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 180 пациента с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 180 пациента, на амбулаторном уровне – 1 680 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 3 пациентов.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 77 человек, еще 6 заболели ковидной пневмонией.