Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Лечение от КВИ продолжают получать 1860 казахстанцев

Жанара Мухамедиярова
8 Апреля 2023, 15:28
Лечение от КВИ продолжают получать 1860 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 8 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 860 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 680 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 180 пациента с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 180 пациента, на амбулаторном уровне – 1 680 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 3 пациентов.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 77 человек, еще 6 заболели ковидной пневмонией.


Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
Выезды из Астаны закрыли из-за метели
Выезды из Астаны закрыли из-за метели
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане
Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга
Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга
Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения
Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения
Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане
Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау