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    Лечение от КВИ продолжают получать 1227 казахстанцев

    26 Апреля 2023, 09:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 26 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 227 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 1 088 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 139 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 139 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 088 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 2 пациента.

    Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией в Казахстане составило 56 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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