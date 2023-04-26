Лечение от КВИ продолжают получать 1227 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 26 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 227 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 088 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 139 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 139 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 088 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 2 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией в Казахстане составило 56 человек.



