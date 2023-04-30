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    Лечение от КВИ продолжают получать 1155 казахстанцев

    30 Апреля 2023, 11:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 30 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 155 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 1 000 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 155 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 155 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 000 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находится в тяжелом состоянии 1 пациент.

    Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией в Казахстане составило 31 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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