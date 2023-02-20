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    Лечение от КВИ продолжают получать 1 664 казахстанца

    20 Февраля 2023, 08:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 664 человека (–1 489+ и 175 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    В стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 552 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – четыре пациента, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa, на аппарате ИВЛ – один пациент.

    Ранее сообщалось, что 40 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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