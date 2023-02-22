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    Лечение от КВИ продолжают получать 1 612 казахстанцев

    22 Февраля 2023, 08:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 612 человек (–1 447+ и 165 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    В стационарах находится 115 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 497 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – два пациента, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa, на аппарате ИВЛ – один пациент.

    Ранее сообщалось, что 90 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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