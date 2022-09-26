Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Лечение от коронавируса продолжают получать 2286 казахстанцев

    26 Сентября 2022, 08:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 26 сентября лечение от КВИ продолжают получать 2 тыс. 286 человек (–2 161+ и 125 КВИ-), из них в стационарах находится – 131 пациент, на амбулаторном уровне – 2 155 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – два пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, более 880 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Какие больницы и поликлиники построят в Астане
    Популярное
    1 Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    2 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    3 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    4 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации