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    Лечение от коронавируса продолжают получать 169 казахстанцев

    16 Июня 2022, 12:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 16 июня лечение от КВИ продолжают получать 169 человек (–124+ и 45 КВИ-), из них в стационарах находится – 32 пациента, на амбулаторном уровне – 132 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – пять пациентов, на аппарате ИВЛ – один пациент.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а восемь казахстанцев выздоровели от коронавируса.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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