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Лечение от коронавируса продолжают получать 169 казахстанцев
17 Мая 2022 12:00

Лечение от коронавируса продолжают получать 169 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 мая лечение от КВИ продолжают получать 169 человек (–90+ и 79 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

В стационарах находится 51 пациент, на амбулаторном уровне – 118 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 10 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом.


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