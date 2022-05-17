12:21
17 Мая 2022 12:00
Лечение от коронавируса продолжают получать 169 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 мая лечение от КВИ продолжают получать 169 человек (–90+ и 79 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
В стационарах находится 51 пациент, на амбулаторном уровне – 118 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 10 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом.
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