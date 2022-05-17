17 Мая 2022 12:00

Лечение от коронавируса продолжают получать 169 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 мая лечение от КВИ продолжают получать 169 человек (–90+ и 79 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

В стационарах находится 51 пациент, на амбулаторном уровне – 118 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 10 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом.