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    Лечение от коронавируса продолжают получать 160 казахстанцев

    12 Июня 2022, 10:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 июня лечение от КВИ продолжают получать 160 человек (–117+ и 43 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

    Из них в стационарах находится 35 пациентов, на амбулаторном уровне – 125 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

    За прошедшие сутки в стране выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели шесть человек.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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