Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Лечение от коронавируса продолжают получать 160 казахстанцев
12 Июня 2022 10:30

Лечение от коронавируса продолжают получать 160 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 июня лечение от КВИ продолжают получать 160 человек (–117+ и 43 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них в стационарах находится 35 пациентов, на амбулаторном уровне – 125 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - семь пациентов, на аппарате ИВЛ – три пациента.

За прошедшие сутки в стране выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели шесть человек.


Читайте также
Более 860 тыс. казахстанских подростков привились Pfizer
Еще шесть казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки
Тринадцать заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане
Тесты на коронавирус отменили для въезда в США
Раздробленную мотокультиватором ногу мужчины спасли врачи СКО
Более 120 казахстанцев лечатся от коронавируса амбулаторно
Четыре казахстанца выздоровели от коронавируса
Двенадцать заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

Лента новостей

Архив