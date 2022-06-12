10:44
12 Июня 2022 10:30
Лечение от коронавируса продолжают получать 160 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 июня лечение от КВИ продолжают получать 160 человек (–117+ и 43 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
Из них в стационарах находится 35 пациентов, на амбулаторном уровне – 125 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - семь пациентов, на аппарате ИВЛ – три пациента.
За прошедшие сутки в стране выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели шесть человек.
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