12 Июня 2022 10:30

Лечение от коронавируса продолжают получать 160 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 июня лечение от КВИ продолжают получать 160 человек (–117+ и 43 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них в стационарах находится 35 пациентов, на амбулаторном уровне – 125 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - семь пациентов, на аппарате ИВЛ – три пациента.

За прошедшие сутки в стране выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели шесть человек.