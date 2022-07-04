Лечение от коронавируса продолжают получать 1 тыс. 155 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 4 июля лечение от КВИ продолжают получать 1 тыс. 155 человек (1 106 КВИ+ и 49 КВИ-), из них в стационарах – 147 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 тыс. 8 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся восемь пациентов.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.



