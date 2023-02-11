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    18:33, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Лечение младенца хиджамой в Атырау: в Минздраве озвучили итоги проверки

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения озвучили результаты проверки по факту лечения хиджамой младенца в Атырау в одном из хиджама-центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По факту, в частности, видео, которое было размещено в соцсетях, была проведена проведена проверка по требованию прокуратуры Атырауской области. Проверка уже завершена и по итогам проверки нами было выявлено, что была незаконная медицинская деятельность. Методику хиджама осуществляла медицинская сестра, не имея лицензии на свою организацию. Она также не имела сертификата обязательного допуска деятельности», - сообщила и.о председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Лаура Ахметниязова, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

    По ее словам, по результатам проверки наложены административные штрафы. Материалы направлены в прокуратуру и в департамент полиции. Также Минздрав планирует передать материалы в ювенальную полицию.

    Как проинформировала представитель Минздрава, ведомство намерено направить судебный иск на запрет деятельности центра.

    «Данная методика не является медицинской услугой. Но поскольку инвазивное вмешательство было проведено в данной клинике, и его провела медицинская сестра, мы наложили штраф на незаконную медицинскую деятельность. Сейчас мы совместно с нашим территориальным департаментом будем прорабатывать вопрос и направлять судебный иск на запрет деятельности данного центра по данному виду», - заявила Лаура Ахметниязова.

    Она объяснила, что в Казахстане лицензируются все виды медицинской деятельности.

    «Предусмотрено лицензирование традиционной терапии, которая четко конкретизирована, в том числе су-джок терапия, иглорефлексотерапия, фитотерапия. Хиджамы в данном перечне нет, поэтому на сегодня мы это трактуем как незаконную деятельность. То есть, хиджама запрещена», - подчеркнула спикер.

    Ранее в социальных сетях распространилось видео спящего ребенка, которому лезвием делают надрезы на лице. Процедура проходила в одном из хиджама-центров города Атырау.

    Видео процедуры опубликовали в Instagram на странице центра «Рабиға хиджама», работающего в городе. Однако позже, когда видео начало распространяться в соцсетях с гневными комментариями, публикация была удалена.

    Фото: hidzhame.ru


    Теги:
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