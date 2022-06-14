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    Лечебно-реабилитационный центр и поликлинику откроют в Нур-Султане

    14 Июня 2022, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых социальных объектов, передает МИА «Казинформ».

    «Ежегодно увеличиваем объем строительства социальных объектов. В строительство важных для горожан и города объектов также привлекаем частные инвестиции. Во время объезда ознакомился с ходом строительства медицинского учреждения, которое состоит из поликлиники и лечебно-реабилитационного центра», - сообщил аким столицы.

    Алтай Кульгинов сообщил, для чего в новом медцентре необходим бассейн.

    «Особенность данного медицинского центра в том, что там помимо амбулаторной и стационарной помощи также будут оказывать реабилитационные услуги для лиц с разными видами заболеваний. Для этих целей там также построен бассейн», - пояснил он.

    Новый медцентр расположен в густонаселенном столичном районе Алматы (пересечение улиц К. Азербаева и А. Болекпаева). Площадь медцентра – 10 тыс. квадратных метров, в смену сможет принимать более 500 пациентов. Данный медцентр планируется открыть в этом году.

    «В строительство и оснащение поликлиники и лечебно-реабилитационного центра затрачивается 4,5 млрд тенге частных инвестиций. Чтобы увеличить охват жителей медпомощью, будем выделять субсидии частным медцентрам.

    По поручению Главы государства также продолжаем работать над расширением сети медицинских центров «Доктор у дома», дооснащаем оборудованием наши медучреждения, проводим капитальный ремонт и др.», - написал аким столицы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акимат Строительство Здравоохранение
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