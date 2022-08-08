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    • Лебедь приплыл за помощью к людям в СКО

    8 Августа 2022 15:18

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области спасли лебедя, в рот которому попал рыбацкий крючок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Произошло это на озере в Мамлютском районе. Трогательное видео спасения птицы, которая пострадала от халатности рыбаков, разместили в местных пабликах.

    На кадрах мужчины долго и максимально аккуратно вынимают из клюва птицы крючок. Леска или нитки от сети замотались вокруг туловища и лап лебедя. Мужчина за кадром отметил, что после извлечения крючка птица стала нормально дышать. По завершению спасательной операции лебедя выпустили обратно в озеро с надеждой, что он выживет.

    Пользовали соцсетей оставили под видео сотни комментариев со словами благодарности в адрес неравнодушных людей и с просьбой к администраторам пабликов размещать больше доброго контента.

    Кадр из видео

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Происшествия #Видео
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