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    Лаззат Рамазанова обратилась к участникам форума женщин-лидеров стран ШОС

    7 Апреля 2021, 16:35

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте стартовал форум женщин-лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. В этом году он проходит под лозунгом «Повышение роли женщин в обеспечении Устойчивого развития», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

    Онлайн-участие в форуме от Казахстана приняла председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова.

    «Государства - члены международной организации ШОС, охватывающей по численности почти половину населения планеты, сегодня сталкиваются с региональными и глобальными вызовами. Общие проблемы в обеспечении здоровья нации в условиях пандемии, безопасности, климатических изменений включают также и вопросы гендерного равенства. Могу с уверенностью сказать, что в Казахстане вопросы расширения прав и возможностей женщин, благополучия казахстанских семей сегодня находят новые механизмы и инструменты решения на правительственном уровне», - заявила Лаззат Рамазанова.

    Глава Нацкомиссии рассказала об опыте Казахстана по участию женщин в выборах, о планах по увеличению числа женщин-управленцев в квазигосударственном секторе и открытию Центров поддержки для женщин-предпринимателей в регионах. Сообщила о целях по созданию Регионального Центра знаний гендерного равенства в Казахстане, который будет способствовать поэтапному преодолению кризисных ситуаций и продвижению повестки дня в области устойчивого развития.

    «Сегодня мы сталкиваемся с общими проблемами на пути улучшения качества жизни женщин, поэтому необходимо объединение усилий, своего рода Дорожная карта совместных действий. Планируемое подписание Меморандума о сотрудничестве в области гендерного равенства между уполномоченными органами государств-членов ШОС будет способствовать укреплению интеграции», - отметила спикер.

    Лаззат Рамазанова подчеркнула, что для фактического обеспечения равенства между мужчинами и женщинами предстоит сделать еще очень много.

    «Достижение паритета зависит от повсеместного продвижения принципов равенства. Важно понимать, что женщины могут быть лидерами и движущей силой позитивных изменений, привносить полезные навыки и новаторские идеи в любых сферах деятельности», - обратилась к участникам Лаззат Рамазанова.

    Она выразила уверенность, что Форум и подписание Меморандума будут способствовать достижению цели обеспечения устойчивого развития в регионе на основе равноправного интеграционного партнёрства и улучшения жизни людей в странах-участницах ШОС.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ШОС Общество
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