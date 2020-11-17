Лаззат Рамазанова: 30%-ая квота в квазигоссекторе для женщин – очень серьезный вызов для общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова поделилась мнением по поводу участия женщин в общественной жизни страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«52% населения Казахстана – это женщины. Если мы возьмем трудоспособный период от 16 до 58 лет, то это почти 4,5 млн населения. Это потенциал рабочих мест, это женщины, которые сегодня могут внести свой непосредственный вклад в увеличение внутривалового продукта. Это та самая сила, которая может выступить дополнительной. Потому что сегодня и пандемия внесла свои корректировки в повестку дня каждой страны, не только Казахстана. Сегодня мы понимаем, что от активности наших граждан будет зависеть благосостояние всей страны. И это уже не просто лозунг, это реальность дня», - сказала Лаззат Рамазанова во время интервью на площадке Антикоррупционной службы.

По ее словам, сегодня многие субъекты бизнеса форматируются.

«И поскольку мы находимся в стенах ведомства, основной миссией которого является искоренение такого термина, как «коррупция» в целом, хочу сказать, что гендерной составляющей в этом вопросе нет. Коррупция – это зло, его не должно быть вообще и это тот самый тормоз, который не дает роста любому обществу. В этой связи в отношении женщин я бы выделила два аспекта: в первую очередь, как влияет коррупция на женщин, второе – как воспринимает женщина коррупцию. Сегодня 70% бизнеса у нас находится в квазигоссекторе, это огромные средства. Если республиканский бюджет у нас почти 6 трлн, то бюджет «Самрук-Казына» почти 9 трлн», - отметила спикер.

«Это колоссальные финансовые ресурсы, и насколько эффективно и насколько без коррупционных схем будут реализовываться эти средства, настолько это будет сказываться на благосостоянии каждого. Поэтому, я думаю, что 30%-ая квота в квазигоссекторе для женщин – это очень серьезный вызов для нашего общества. У антикоррупционного ведомства сегодня есть уникальная возможность отследить, какой был на входе коррупционный показатель в квазигосударственных организациях и каким будет он после поэтапного внедрения 30%-ой квоты», - добавила Л. Рамазанова.