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    Лазар Ернар назначен завотделом внешней политики и международных связей Администрации Президента

    11 Июля 2023, 16:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Лазар Ернар назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Лазар Ернар Мергалымович

    Родился 1986 году в городе Алматы.

    Образование: высшее, магистр международных отношений.

    В 2006 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «международная экономика».

    В 2011 году окончил Институт дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

    Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В 2007-2010 годы – атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Японии;

    В 2011-2013 годы – второй секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В 2013-2017 годы – второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Нидерландах.

    В 2017-2018 годы – советник Департамента Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    С января 2018 года работал консультантом, инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Отдела внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.

    11 июля 2023 года Распоряжением Главы государства назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.

    Имеет дипломатический ранг Советника II класса.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Назначения
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