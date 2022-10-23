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    Лайфхак по разным школьным предметам прошел в Атырау

    23 Октября 2022, 06:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау прошла ярмарка методических лайфхаков по трансляции опыта лучших обучающих приемов в преподавании различных дисциплин школьной программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В областном лайфхаке преподаватели продемонстрировали навыки применения информационных технологий, работы с цифровыми инструментами, способы организации интересных и ориентированных на результат занятий.

    «Областной лайфхак педагогических опытов начался с демонстрации видеоуроков, в которых учителя на практике показали свои успешные кейсы в обучении. После они ответили на вопросы участников. Например, учитель информатики школы-лицея № 16 города Атырау Райымбек Мухтар рассказал о преимуществах платформы Quiziz, которая помогает ему при оценке знаний учащихся. Учитель истории Каракульской средней школы Кызылкогинского района Атырауской области Фарида Суатова показала, как она проводит групповые уроки с использованием данных с QR-кода. Также учителя, прошедшие ранее курсы повышения квалификации, рассказали, как они применяют полученные знания и навыки в своей работе»,- сообщили в областном управлении образования.

    В мероприятии приняли участие учителя из Макатского, Кызылкугинского, Курмангазинского районов, Атырауского городского отдела образования и учителя областных школ.




    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование
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