Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 463.31 eur/kzt 486.94

    rub/kzt 6.45 cny/kzt 67.52
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Лавины спустили на Шымбулаке

    5 Января 2023, 16:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы на территории горнолыжного курорта «Шымбулак» произведен профилактический спуск лавин на лавиносборах №26Б «Талгарский перевал» и №26А «Конус» при помощи пневматической пушки «Avalancheur», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Профилактический спуск проведен сотрудниками курорта, специалистами ДЧС Алматы, «Казселезащита» и РГП «Казгидромет» в целях обеспечения безопасности населения и в связи с участившимися самопроизвольными сходами снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы.

    В результате проведения профилактических работ удалось сбросить более 500 кубометров и обеспечить безопасность для отдыхающего населения горнолыжного курорта.

    На автодорогах и различных маршрутах к БАО и Шымбулаку в настоящее время выставлены блок-посты, дороги закрыты.

    По данным ДЧС, по Алматинскому региону имеется 165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе Медеу, Шымбулака и Большого Алматинского озера.

    Постами РГП «Казгидромет» и ГУ «Казселезащита» осуществляется постоянный мониторинг за снеголавинной обстановкой. На базе АГЭТУ ГУ «Казселезащита» создана и приведена в постоянную готовность аварийно-механизированная бригада.

    Ранее в горах Алматы в районе Шымбулака произошел самопроизвольный сход снежной лавины.


    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Погода МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанских полицейских проверят на добропорядочность
    Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы
    Три снежные лавины сошли в ВКО
    Новый маршрут запустят в Алматы
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым
    2 23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана
    3 Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году
    4 Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном
    5 Генпрокуратура Таджикистана отрицает причастность граждан республики к массовым беспорядкам в РК
    Новости партнеров