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    Лавину спустили в горах близ Алматы

    10 Января 2023, 22:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах близ Алматы проведен профилактический спуск снежной лавины. ДЧС призывает жителей не ходить в горы, так как штормовое предупреждение все еще сохраняется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На основании рекомендации РГП «Казгидромет», 10 января в 13:24 часов путем двух взрывов произведены профилактические спуски снежных масс в горах близ горнолыжного курорта «Шымбулак» на лавиносборах 26Б (500 кубометров снега) и 56 Талгарский перевал (400 кубометров снега) близ горнолыжного курорта. Снежные массы остановились на склонах. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    В результате проведенных работ, взрывным методом было сброшено 900 кубометров снежной массы и обеспечена безопасность для отдыхающего населения горнолыжного курорта.

    В спуске снежной лавины были задействованы сотрудники ГУ «Казселезащита», ТОО «Normal Work», Центра медицины катастроф, Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, Института географии, Казгидромет и один кинологический расчет. Всего - 25 человек, 9 единиц техники. В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал.

    По данным ДЧС, по Алматинской области -165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе «Медеу», «Шымбулак» и Большого Алматинского озера.

    «Напоминаем, что горных районах, из-за выпадения значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова, возможны сходы снежных лавин. В связи с чем, не рекомендуем выходить на крутые заснеженные склоны из-за провоцирования схода лавин», - сообщили в ведомстве.

    Ранее на территории горнолыжного курорта «Шымбулак» был произведен профилактический спуск лавин на лавиносборах №26Б «Талгарский перевал» и №26А «Конус».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область Безопасность МЧС
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