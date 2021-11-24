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вчера 22:26
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Лавиноопасный период начался в Восточном Казахстане
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Восточно-Казахстанская область является одной из самых лавиноопасных в Республике Казахстан, здесь находится 497 лавиносборов, из них 336 угрожают объектам и жизни людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служуб ДЧС ВКО.
«Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог: «Усть-Каменогорск - Самарское», «Усть-Каменогорск - Зыряновск», «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка - Северное», «Катон-Карагай – Согорное – Барлык (Печи)», «Катон-Карагай - Рахмановские ключи», на горе «Зубовская», района Алтай», - сообщили в ДЧС.
В зимний период прошлого года в области проведено 90 взрывных работ для очистки лавиноопасных участков, спущено 593 680 куб. метров снега. Данные профилактические работы позволяют предупредить самопроизвольный сход лавин, пояснили спасатели.
«В регионе с 15 ноября начался лавиноопасный период. На данный момент высота снежного покрова в горной местности составляет от 10 до 70 сантиметров. Самое большое количество снега скопилось из-за ветровых надувов на лавиноопасных склонах вдоль автодороги «Усть-Каменогорск-Самарское». Специалисты-наблюдатели ВК филиала «Казселезащиты» ведут постоянный мониторинг за состоянием лавиносборов. По специальным снегомерным рейкам они определяют количество снега и необходимость его сброса. Жителям не стоит игнорировать штормовые предупреждения от спасателей. Если объявлено о лавинной опасности, стоит воздержаться от походов в горы» - Алексей Штыкель, начальник управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО.
ДЧС ВКО напоминает:
- не выходите в горы в снегопад и непогоду;
- после оттепели и при сильном ветре;
- находясь в горах, следите за изменением погоды;
- выходя в горы, знайте в районе своего пути места возможного схода снежных лавин.
При чрезвычайной ситуации обращайтесь за помощью по номеру 112.
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