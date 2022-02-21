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    Лавиноопасные склоны очищают в ВКО

    21 Февраля 2022, 17:44

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Специалисты Восточно-Казахстанского филиала «Казселезащиты» провели профилактические спуски лавин на автодорогах «Алтай - Путинцево» и «Алтай - Богатырево». С четырех участков сброшено 1550 кубометров снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

    В ведомстве напомнили, что через неделю наступит календарная весна – самое лавиноопасное время. Но из-за перепадов температур, выпавших осадков и ветра уже сейчас создалась угроза схода лавин.

    Специалисты обласного филиала «Казселезащиты», с целью недопущения самопроизвольных сходов, провели профспуски на автодорогах «Алтай - Путинцево» и «Алтай - Богатырево». Накопленный снег объемом 1550 куб. м был сброшен с четырех участков.

    «Наши специалисты-наблюдатели ежедневно ведут мониторинг за состоянием лавиносборов. По снегомерным рейкам они определяют количество снега и необходимость его сброса. Скоро весна – самое лавиноопасное время, когда снег начинает таять и с легкостью под своей тяжестью сходить со склонов. Поэтому хотелось бы предупредить наших граждан: прислушиваться к штормовым предупреждениям и, если объявлено о лавинной опасности, воздержаться от походов в горы», - сказал руководитель филиала «Казселезащиты» Омар Дузгумбаев.

    При чрезвычайных ситуациях звоните «112».

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Безопасность Регионы МЧС
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