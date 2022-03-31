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      Восточно-Казахстанская область

    Лавинная опасность сохраняется в горных районах ВКО

    31 Марта 2022, 14:23

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Повышение температуры воздуха в Восточном Казахстане привело к неустойчивому состоянию снежного покрова на склонах гор, который угрожает самопроизвольным сходом лавин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    В целях безопасности спасателями ДЧС ВКО и специалистами ВК филиала Казселезащита на участке автодороги «Оскемен– Алтай-Путинцево-Богатырево» провели профилактические спуски. На 4 участках было спущено 1685 куб. метров снега. Автодорога была закрыта для движения автотранспорта, произведены снегоуборочные работы.

    Напомним, что в области 336 лавиноопасных участка, которые угрожают автодорогам и населенным пунктам.

    «Всего с начала лавиноопасного периода в ВКО произведено 97 спусков с общим объемом сброшенного снега 102410 м.куб. Снега на лавиносборах за эти дни накопилось довольно много. Мы сняли угрозу, но лавинная опасность сохраняется в горных районах. В области объявлено штормовое предупреждение. Населению рекомендуем не выезжать и не выходить в горы» - отметил Алексей Штыкель, начальник управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Безопасность Регионы МЧС
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