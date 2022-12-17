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    Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области

    17 Декабря 2022, 17:36

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области в период с 17 по 22 декабря сохраняется лавинная опасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

    «На территории Алматинской области есть 48 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Ранее лавиноопасность горных массивов проверили в Жетысуской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Безопасность Регионы Общество МЧС Конаев
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