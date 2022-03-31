Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области в период с 1 по 4 апреля сохраняется лавинная опасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДЧС Алматинской области просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

«На территории Алматинской области имеются 109 лавиноопасных участков, которые находятся: в Енбекшиказахском, Талгарском, Карасайском, Саркандском, Ескельдинском районах и г.Текели, а также по Южному склону хребта гор Иле-Алатау и по северному хребту гор Жетысу Алатау. В основном сход снежных лавин происходят по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега», - сообщили в пресс-службе ДЧС.