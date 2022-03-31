Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области

    31 Марта 2022, 14:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области в период с 1 по 4 апреля сохраняется лавинная опасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДЧС Алматинской области просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

    «На территории Алматинской области имеются 109 лавиноопасных участков, которые находятся: в Енбекшиказахском, Талгарском, Карасайском, Саркандском, Ескельдинском районах и г.Текели, а также по Южному склону хребта гор Иле-Алатау и по северному хребту гор Жетысу Алатау. В основном сход снежных лавин происходят по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Безопасность Регионы Казахстана Погода МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава МЧС прибыл на место пожара под Астаной
    Для тушения пожара близ Астаны задействован вертолет МИ-17
    Новый министр по ЧС принес присягу народу Казахстана
    Более 500 человек задействованы в тушении пожара в области Абай
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам