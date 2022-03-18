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    Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области в праздничные дни

    18 Марта 2022, 21:30

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области в период с 19 по 23 марта сохраняется лавинная опасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДЧС Алматинской области убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

    «На территории Алматинской области имеются 109 лавиноопасных участков, которые находятся: в Енбекшиказахском, Талгарском, Карасайском, Саркандском, Ескельдинском районах и г.Текели, а также по южному склону хребта гор Иле-Алатау и по северному хребту гор Жетысу Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Ранее сообщалось, что синоптики предупредили об опасности схода лавин в горах Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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