Лавина сошла в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 4 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут на участке «Усть-Каменогорск-Рахмановские ключи» (435 и 437 километры) самопроизвольно сошла лавина объемом 360 кубических метров снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

«Снежная масса полностью перекрыла дорогу. Жертв и разрушений нет. На данный момент на автодороге введено ограничение движения для всех видов автотранспорта. На месте работает техника ТОО «Казавтодор», - сообщили в ДЧС.

Несмотря на проводимую работу специалистами ВК филиала «Казселезащита», которыми в текущий зимний период спущено около 128 490 кубических метров снега в рамках профилактических спусков, в области сохраняется лавинная опасность.

Напомним, в области 497 лавиноопасных очага, 336 из которых угрожают постройкам, автодорогам и жизни людей.

Специалисты Казселезащиты и ДЧС ВКО предупреждают жителей о необходимости быть предельно внимательными при проезде лавиноопасных очагов, не останавливаться возле них на привал, а также не посещать при штормовом предупреждении горы.

Пока в области штормовое предупреждение действует до 7 апреля.

При чрезвычайной ситуации обращаться по номеру «112».





Фото: snowbrains.com