Лавина сошла в Восточном Казахстане

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. - В связи с повышением температуры, обильными осадками и сильными порывами ветра 22 января на 64-м километре автодороги «Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи» произошел самопроизвольный сход снежной лавины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Лавина объемом 350 куб. м частично перекрыла дорогу, расчистка которой проводится в настоящее время силами «Казахавтодор».

С 20 по 26 января в области объявлена лавинная опасность. Специалисты Казселезащиты предупреждали жителей о возможном сходе лавин и еще раз напоминают жителям о необходимости быть предельно внимательными при проезде лавиноопасных очагов, не останавливаться возле них на привал, а также не рекомендуют выезжать на отдых в горы.

Напомним, в области 497 лавиноопасных очага, 336 из которых угрожают постройкам, автодорогам и жизни людей.

Много лавиноопасных очагов вдоль автодорог «Усть-Каменогорск – Северное», «Усть-Каменогорск – Самарское», «Усть-Каменогорск – Алтай», «Согорное – Печи», «Берель – Рахмановские ключи» (Катон-Карагайский район), «Риддер – рудник Чекмарь» и других.



