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    Лавина сошла в Тибете, погибли 13 человек

    20 Января 2023, 09:43

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Число погибших при сходе лавины в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе Китая достигло 13 человек. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), передает МИА «

    По его информации, по состоянию на 18:00 19 января, количество погибших при сходе снежной лавины около автомобильного туннеля возле города Ньингчи ТАР возросло до 13 человек.

    По сообщению агентства «Синьхуа», сход лавины произошел во вторник вечером на выходе из автомобильного туннеля возле г.Ньингчи, в результате люди и транспортные средства оказались в ловушке. В среду сообщалось о восьми жертвах.

    В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. В спасательной операции задействовано свыше 700 человек.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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