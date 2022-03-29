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    Лавина сошла в Катон-Карагайском районе ВКО

    29 Марта 2022, 09:15

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 28 марта в Катон-Карагайском районе на 16-ом километре на автодороге местного значения «Согорное-Барлык» произошел самопроизвольный сход снежной лавины объемом 600 куб.метров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Лавина полностью перекрыла дорогу. Жертв и пострадавших нет.

    Местными исполнительными органами проводятся работы по расчистке дороги. Задействованы 2 работника и 1 единица техники. Спасатели и сотрудники Казселезащиты на протяжении нескольких дней заблаговременно предупреждали о лавинной опасности.

    ДЧС ВКО напоминает гражданам о соблюдении мер безопасности. Внимательно отслеживать информацию от спасателей о лавинной опасности и закрытии автодорог. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру: 112.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Регионы МЧС
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