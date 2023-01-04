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    Лавина сошла в горах Алматы близ Шымбулака

    4 Января 2023, 16:59

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы в районе Шымбулака произошел самопроизвольный сход снежной лавины. Жертв, пострадавших и разрушений нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В бассейне реки Киши Алматы в районе пика Эдельвейс произошел самопроизвольный сход снежной лавины, объемом около 700 кубометров. Сошедшие массы снега остановились на дороге «Шымбулак-Туюк су», перекрыв ее. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Очистка автодороги проведена силами Казселезащиты, сообщили в ДЧС Алматы.

    Спасатели просят горожан и туристов воздержаться от походов в горы из-за схода лавин. В связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в горах Алматы - в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы - все еще возможны сходы снежных лавин.

    Для обеспечения безопасности населения дороги и различные маршруты на Большое Алматинское Озеро и Шымбулак в настоящее время закрыты. Выставлены блок-посты.

    В целом по Алматинскому региону имеются 165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе ВСК «Медеу», ГЛК «Шымбулак» и Большого Алматинского озера.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Погода МЧС
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