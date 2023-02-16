Лавина сошла на жилые дома в Таджикистане: 15 человек погибли

ХОРОГ. КАЗИНФОРМ - В среду, 15 февраля, приблизительно в 09:50 минут местного времени в результате сильного снегопада, на жилые дома махалли имени Носира Хисрава города Хорог сошла крупная лавина. Об этом сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Таджикистана, передает МИА «Казинформ».

«В результате лавины полностью пострадали 4, частично – 35 жилых дома и 5 хозяйственных объектов. Погибли 14 человек на территории ГБАО и 1 на территории Варзобского района, получили различные травмы- 12 человек», - говорится в сообщении.

Областной Комиссией по чрезвычайным ситуациям определяется ущерб.

По данным синоптиков, опасность схода лавин будет сохраняться до 19 февраля 2023 года.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ выражает искренние соболезнование семьям погибших и, повторно обращаясь к населению, убедительно просит воздержаться от дальних поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.

Ранее Комитет уже сообщал, что из-за потепления в последние дни и выпавших осадков сохраняется опасность схода лавин в западных районах ГБАО, в горах Гиссарского хребта, а также на автотрассах Душанбе-Хорог, Душанбе-Худжанд, Душанбе-Ляхш, Хорог-Мургаб, Хорог-Ишкашим.

Фото: kchs.tj



