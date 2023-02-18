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    Лавина сошла на трассу Бишкек-Ош: движение ограничено

    18 Февраля 2023, 12:51

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - На 223-м километре автодороги Бишкек - Ош в Токтогульском районе Джалал-Абадской области сегодня в 09:30 по местному времени сошла снежная лавина, Об этом сообщили в МЧС страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

    Как отметили в МЧС, объем снежной массы уточняется.

    «На данный момент расчищен участок на 231-м километре дороги Бишкек-Ош, на который накануне сошла лавина. Дорожники и спецтехника едут на 223-й километр», - говорится в сообщении.

    Из-за схода лавин закрыты посты «Сосновка» в Чуйской области и «Арал» в Джалал-Абадской области. Временно ограничено движение для всех видов транспорта.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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