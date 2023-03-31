Лавина перекрыла русло реки в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пропуск воды по руслу обеспечили после проведения взрывных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

«На реке Белая Уба, в пригороде Риддера, есть места, где могут образовываться заторы льда. На 41 километре автодороги Риддер – Чекмарь сошла лавина, которая перекрыла русло реки», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Для предотвращения заторных явлений и подтоплений организовали взрывные работы, общая площадь которых составила 4500 квадратных метров.

«Всего по области есть 16 затороопасных участков, где с начала марта провели профилактические работы по дроблению льда. На сегодняшний день в регионе продолжаются процессы ослабления льда на реках, лед потемнел, есть частичные промоины, водных разливов и заторов не наблюдается», - добавили в ведомстве.

Напомним, в начале месяца на 62 км автомобильной дороги республиканского значения Усть-Каменогорск - Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи самопроизвольно сошла снежная лавина.



