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    Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2019 год стал Петер Хандке

    10 Октября 2019, 18:57

    СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Нобелевскую премию по литературе за 2019 год вручили австрийскому писателю Петеру Хандке «за важную работу, которая с помощью лингвистической изобретательности изучила периферию и специфику человеческого опыта», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт премии.

    Нобелевская премия по литературе за 2018 год досталась польскому автору Ольге Токарчук «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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