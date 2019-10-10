Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2019 год стал Петер Хандке

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Нобелевскую премию по литературе за 2019 год вручили австрийскому писателю Петеру Хандке «за важную работу, которая с помощью лингвистической изобретательности изучила периферию и специфику человеческого опыта», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт премии.

Нобелевская премия по литературе за 2018 год досталась польскому автору Ольге Токарчук «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».