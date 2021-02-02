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    Лаура Садыкова назначена директором департамента промышленной политики МИИР РК

    2 Февраля 2021, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директором департамента промышленной политики Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК назначена Садыкова Лаура Умитбековна. Об этом сообщает МИИР РК на официальной странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    Лаура Садыкова родилась в Карагандинской области. Окончила Мичиганский Государственный Университет, США, научная стажировка, стипендиат президентской программы «Болашак»; Карагандинский университет актуального образования «Болашак»; Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева (Россия).

    С 1996 по 2001 гг. работала научным сотрудником и старшим научным сотрудником в Казахском научно-исследовательском институте пищевой промышленности Министерства образования и науки РК.

    2001 – 2002 гг. - главный специалист управления научно-технических программ и информационной инфраструктуры департамента науки Министерства образования и науки РК.

    2002 – 2008 гг. - главный эксперт, начальник отдела, начальник управления в департаментах науки, стратегии развития АПК Министерства сельского хозяйства РК.

    2008 – 2009 гг. - заместитель директора департамента перерабатывающей промышленности и ВТО Министерства сельского хозяйства РК.

    04.2009 – 05.2011 - заместитель председателя правления АО «КазАгроИнновация» Министерства сельского хозяйства РК.

    10.2011 – 10.2014 - заместитель председателя правления – проректор по науке и инвестициям АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» Министерства образования и науки РК.

    02.2015 – 03.2019 - заместитель директора департамента технологического и инновационного развития Министерства инвестиций и развития РК.

    03.2019 – 08.2019 - заместитель директора департамента инновационного развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    08. 2019 – 01.2020 - заместитель директора департамента цифровой трансформации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    01.2020 – 02.2021 - заместитель директора, директор департамента проектного управления Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Владеет государственным, русским и английскими языками.

    Имеет четверых детей.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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