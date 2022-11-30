Лаура Альмаганбетова признана чемпионкой Азии по вольной борьбе до 23 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представительница Костанайской области мастер спорта РК Лаура Альмаганбетова признана чемпионкой Азии по вольной борьбе до 23 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы.

«UWW направили уведомление на имя спортсменки о том, что её соперница с Индии нарушила антидопинговые правила во время Чемпионата Азии до 23 лет в Бишкеке. Таким образом Лаура получит золотую медаль чемпионата в весовой категории до 57 кг», - проинформировали в федерации.

Фото: instagram.com/kazakhstan__wrestling



