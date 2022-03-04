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    Латвийские порты заявили о готовности принимать казахстанские грузы

    4 Марта 2022, 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Латвия провели заседание по вопросам перевозок грузов с участием латвийских портов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    3 марта 2022 года проведено заседание в режиме видео-конференц связи между вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК Бериком Камалиевым и заместителем государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдисом Рейманисом, с участием АО НК «КТЖ» и крупных экспедиторских компаний с казахстанской стороны и генеральных директоров 3 самых крупных портов с латвийской стороны (Лиепая, Рига, Вентспилс).

    Вице-министр МИИР РК отметил о ситуации вокруг Российской Федерации и Украины, возникновении сложностей при транспортировке казахстанских грузов с портов РФ (гг. Санкт-Петербург, Новороссийск, Усть-Луга, Тамань) в связи с отказом перегрузочных транзитных портов Антверпен, Гамбург, Пириней, Роттердам и Мугга принимать казахстанские грузы.

    Казахстанской стороной будут переориентированы грузы, находящиеся на территории России, на латвийские порты Рига, Венстпилс и Лиепая, на что получено согласие от морских портов Латвии.

    Латвийской стороной представлены мощности и пропускная способность латвийских портов и заявлено о готовности принимать казахстанские грузы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Россия Украина Евросоюз Европа Латвия
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