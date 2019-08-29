Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Лассина Зербо поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку деятельности ОДВЗЯИ

    29 Августа 2019, 19:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие между Казахстаном и Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в том числе в рамках дальнейшего продвижения международных инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева по укреплению глобальной безопасности.

    Президент Казахстана, поздравив Лассину Зербо с присуждением «Назарбаевской премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность», отметил его большой вклад в дело ядерного разоружения и нераспространения.

    «Благодаря вашим усилиям ОДВЗЯИ имеет хорошую репутацию. Ваша организация обладает большим авторитетом на международной арене. Выражаем благодарность за вашу продуктивную работу на посту руководителя ОДВЗЯИ», – сказал Глава государства.


    Лассина Зербо поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку деятельности ОДВЗЯИ и выразил надежду, что совместными усилиями в обозримой перспективе цели по установлению мира без ядерного оружия будут достигнуты.

    Автор:

    ООН Президент Казахстана Акорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    5 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    Новости партнеров