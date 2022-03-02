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    Лапароскопические операции проводят в Бейнеу

    2 Марта 2022, 14:41

    МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В хирургическом отделении Бейнеуской центральной районной больницы в плановом порядке проведена операция на желчном пузыре лапароскопическим методом. Пациент чувствует себя хорошо и находится под контролем врачей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Лапароскопическим методом операцию успешно провели хирурги Аскар Нурбергенов и Нурболат Сулейменов, а также врач-реаниматолог высшей категории Мухтар Жандаулетов.

    По словам врачей, жизни пациента ничто не угрожает, его здоровье под контролем специалистов.

    «Лапароскопическая хирургия - новый метод хирургического лечения без разрезов для операции на внутреннем теле пациента. При таком подходе пациент, перенесший операцию, может встать на ноги в течение двух-трех дней. При таком подходе планируется лечение многих видов заболеваний почек, печени», - рассказал директор Бейнеуской центральной районной больницы Берик Абдуллаев.

    Он добавил, что врачи постоянно обмениваются опытом и повышают квалификацию для оказания медицинской помощи жителям района, проведения сложных операций различного уровня сложности. В связи с укреплением материально-технической базы больницы население района может получать качественное лечение в этой больнице.

    Напомним, в Мангистауской областной многопрофильной больнице провели аортокоронарное шунтирование сердца.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Здравоохранение Мангистауская область Регионы Казахстана
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