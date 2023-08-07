Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Lamborghini стоимостью свыше 200 тысяч долларов сгорел в центре Москвы

    7 Августа 2023, 01:19

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Хилковом переулке в центре Москвы сгорела самая дорогая машина в городе - спорткар Lamborghini Aventador. Стоимость подобных авто начинается от 20 миллионов рублей (около 93 млн тенге, прим. ред.), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.ru.

    Во время движения у автомобиля класса люкс загорелся моторный отсек. Водитель не сразу понял, что происходит. Владелец машины покинул салон и попытался самостоятельно справиться с огнем.

    Когда на место происшествия прибыли спасатели, то машина уже была охвачена огнем. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, пояснили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

    Огонь оставил от Lamborghini Aventador только синий капот и передние колеса. Автомобиль 2018 года выпуска поменял владельца совсем недавно – 15 июля. На машину устанавливается 6,5-литровый 12-цилинровый V-образный двигатель мощностью 741 лошадиная сила.

    Дизайн самой успешной модели итальянской компании был разработан Фелиппо Перини. Всего до 2021 года было выпущено около 10 тысяч автомобилей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Россия Видео Мировые новости Авто
    Новости по теме
    Новости по теме
    Трагедия в коллекторе: казахстанец пробудет в СИЗО Москвы два месяца
    Железнодорожный мост обрушился на северо-востоке Индии: 26 человек погибли
    Вторая попытка запуска спутника-шпиона КНДР завершилась неудачно
    Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 Казахстан обошел страны СНГ в рейтинге по стоимости жизни
    5 10 человек погибли при крушении частного самолета в России