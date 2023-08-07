Lamborghini стоимостью свыше 200 тысяч долларов сгорел в центре Москвы

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Хилковом переулке в центре Москвы сгорела самая дорогая машина в городе - спорткар Lamborghini Aventador. Стоимость подобных авто начинается от 20 миллионов рублей (около 93 млн тенге, прим. ред.), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.ru.

Во время движения у автомобиля класса люкс загорелся моторный отсек. Водитель не сразу понял, что происходит. Владелец машины покинул салон и попытался самостоятельно справиться с огнем.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, то машина уже была охвачена огнем. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, пояснили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Огонь оставил от Lamborghini Aventador только синий капот и передние колеса. Автомобиль 2018 года выпуска поменял владельца совсем недавно – 15 июля. На машину устанавливается 6,5-литровый 12-цилинровый V-образный двигатель мощностью 741 лошадиная сила.

Дизайн самой успешной модели итальянской компании был разработан Фелиппо Перини. Всего до 2021 года было выпущено около 10 тысяч автомобилей.