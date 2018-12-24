Лагерь отдыха построят на берегу Каспия в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Лагерь отдыха построят на берегу Каспийского моря в Исатайском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил аким Исатайского района Марат Мурзиев на брифинге в региональной службе коммуникаций, в настоящее время идет разработка ПСД для лагеря вблизи села Забурунье на территории, равной 500 га.

«Реализация проекта даст новый импульс развитию туристического и курортного бизнеса в регионе. Даже в условиях дикого пляжа, означающего отсутствие какой-либо инфраструктуры, желающих отдохнуть на этом благодатном с точки зрения экологии участке немало. Причем это не только жители нашей области, но и приезжие. Можно только догадываться, какой будет наплыв туристов, если тут откроют лагерь отдыха и наконец-то отремонтируют автотрассу Атырау - Астрахань», - поделился перспективами Марат Мурзиев.