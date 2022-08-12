Lada влетела в прицеп с арбузами и перевернулась в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Автомобиль «Lada Priora» влетел в прицеп с арбузами и перевернулся в Уральске. По словам очевидцев, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Авария произошла 12 августа около 18 часов. Водитель «Lada Priora» двигался по улице Жангир хана в районе медицинского колледжа и рядом с остановкой «Диспетчерская» влетел в стоящий на обочине прицеп с арбузами. От удара авто перевернулось.

На место прибыла карета скорой помощи и осмотрела водителя. Мужчина получил различные травмы, однако находился в сознании. По словам очевидцев, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.





Фото: mgorod.kz



