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    Лабораторный модуль «Вэнтянь» состыковался с космической станцией Китая

    25 Июля 2022, 07:22

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Первый лабораторный модуль «Вэнтянь», запущенный в воскресенье, успешно состыковался с базовым модулем «Тяньхэ» орбитальной станции Китая. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно сообщению, стыковка произошла в 03:13 понедельника по местному времени. Весь процесс занял около 13 часов.

    Как отмечают в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР, это впервые, когда два 20-тонных космических модуля Китая провели состыковку на орбите. Это первый случай, когда данный процесс был проведен во время пребывания китайских астронавтов на орбите космической станции.

    Ожидается, что астронавты миссии «Шэньчжоу-14» войдут в лабораторный модуль «Вэньтянь».

    Как ранее сообщалось, Китай запустил лабораторный модуль к своей космической станции.

    24 июля в 14:22 по пекинскому времени состоялся запуск ракеты-носителя «Чжанчжэн-5В» с космодрома «Вэньчан» (провинция Хайнань, Южный Китай), которая вывела на расчетную орбиту лабораторный модуль «Вэньтянь» для китайской космической станции «Тяньгун».

    В октябре 2022 года в космос будет запущен еще один лабораторный модуль «Мэнтянь». Завершение строительства китайской космической станции «Тяньгун» и ввод ее в эксплуатацию планируется завершить к концу текущего года.


    Фото: из сообщества в сети Вконтакте (vk.com/chinaspaceflight)

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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