Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Лабораторный модуль «Мэнтянь» для космической станции КНР завершил заправку топливом

    10 Октября 2022, 16:25

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Лабораторный модуль «Мэнтянь» для космической станции КНР завершил заправку топливом на космодроме Вэньчан китайской провинции Хайнань, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Управления программы пилотируемых космических полетов Китая.

    Ожидается, что второй лабораторный модуль «Мэнтянь» будет запущен в космос в октябре.

    По данным агентства, модуль «Мэнтянь» предназначен для микрогравитационных, материаловедческих и гидрофизических проектов.

    На космодроме Вэнтянь осуществлена сборка модуля «Мэнтянь» и проведены наземные тесты.

    На стартовой площадке ведутся плановые работы перед отправкой модуля на орбиту. Запуск будет осуществлен при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5В».

    Как ранее сообщалось, первую лабораторию «Вэнтянь», предназначенную для биологических экспериментов, запустили в июле.

    Завершение строительства первой китайской космической станции «Тяньгун» и ввод ее в эксплуатацию планируется завершить к концу текущего года.

    Фото: cmse.gov.cn

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Освоение космоса Китай Мировые новости Космос
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане