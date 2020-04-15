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    Лабораторную службу Алматы можно поставить в пример — вице-министр здравоохранения

    15 Апреля 2020, 18:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе брифинга в Алматы вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров отметил хорошую работу алматинских лабораторий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с чрезвычайным положением в стране, по поручению министра здравоохранения Елжана Биртанова по всей стране работают мониторинговые группы.

    Цель мониторинговых визитов — оценка и контроль выполнения на местах в медицинских организациях поручений главного государственного санитарного врача страны. Эти получения - соблюдение мер профилактики по борьбе с COVID-19: алгоритм деления потока пациентов внутри города; алгоритм деления потока пациентов внутри медорганизации; правила использования и утилизации средств индивидуальной защиты, а также ряд других важных мер, которые необходимо неукоснительно соблюдать.

    «На сегодняшний день проводится порядка 5-6 тысяч тестов по стране. Хотелось бы отметить работу лабораторной службы города Алматы. Сегодня ее на самом деле можно поставить в пример. Порядка тысячи тестов по Алматы – это колоссальная нагрузка на лабораторную службу, это колоссальная нагрузка на медработников, которые участвуют в этом процессе», — сказал Камалжан Надыров.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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