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Лабораторно подтвержденные случаи кори зарегистрированы в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
19 Апреля 2023, 19:25
Лабораторно подтвержденные случаи кори зарегистрированы в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Корью заболели двое детей в возрасте 2 лет. Данные случаи, по данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, привозные. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя ведомства Гулим Досумова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Костанайской области зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая кори. Заболели дети в возрасте 2-х лет, непривитые против кори по причине отказа родителей от вакцинации. При проведении эпидрасследования установлено, что дети находились на территории РФ. Данные случаи расцениваются как завозные», - сообщила Гулим Досумова.

Ситуация по кори в целом по республике, по данным ведомства, сложная. По состоянию на 18 апреля зарегистрировано 182 случая, где из числа заболевших более 70% — не привиты против кори по причине отказов и медотводов.

В департаменте напоминают о мерах профилактики против кори, которая вызывает обеспокоенность. И отмечают, что единственно эффективным способом защиты от кори является вакцинация.

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Фото: РСК Костанайской области

В целом, по итогам 3 месяцев этого года в Костанайской области сложилась относительно благополучная эпидемиологическая ситуация. Не зарегистрированы случаи краснухи, эпидемического паротита, коклюша, дифтерии, менингококковой инфекции, серозного менингита, острых парентеральных гепатитов.

«Отмечено снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами на 5,7%, острыми кишечными инфекциями - на 16,1%, ротавирусными инфекциями - на 10 случаев, сальмонеллезом - на 3 случая, чесоткой - на 7 случаев, дерматомикозами - на 5 случаев, педикулезом - в 1,3 раза, коронавирусной инфекцией - в 24,4 раза, - отмечает Гулим Досумова. — Однако отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 45,9%, гриппом - на 10 случаев, скарлатиной - в 4,7 раза, ветряной оспой - на 30 %, вирусным гепатитом А - на 9 случаев, туберкулезом - на 33%, бруцеллезом - на 7 случаев, эхинококкозом - на 2 случая, энтеробиозом - в 1,4 раза, аскаридозом - в 3,5 раза».


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