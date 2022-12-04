Лаборатория археологии Евразии появится на Алтае

БАРНАУЛ. КАЗИНФОРМ - Лаборатория древней и средневековой археологии Евразии начнет работу в 2023 году на базе единственного опорного вуза Алтайского края РФ - Алтайского государственного университета (АлтГУ, Барнаул). В ней ученые намерены реализовывать крупнейшие проекты по истории народов Алтая и соседних регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Нам важно сформировать внутри университета структуру, ориентированную на решение стратегических задач в области развития археологических исследований. Рассчитываем на то, что новая структура, в которой активно будут работать молодые ученые, позволит интенсифицировать наши исследования», - сказал доцент кафедры археологии, этнографии и музеологии института истории и международных отношений вуза, заведующий будущей лабораторией Николай Серегин.

Он отметил, что ученые планируют реконструировать историю общности кочевников, которые определили исторические судьбы многих народов Евразии, образовав одну из крупнейших кочевых империй раннего средневековья - Первый тюркский каганат.

Кроме того, сотрудники создаваемой лаборатории будут работать по направлениям программы «Приоритет-2030». Решение о создании лаборатории уже принято, заработает она в 2023 году. Одним из направлений деятельности сотрудников станет проведение полевых экспедиционных исследований.

«Мы планируем сделать акцент на междисциплинарный подход, который становится обычным для современной археологии. Полноценное изучение археологических источников требует привлечения специалистов естественно-научного профиля и использования целого ряда естественно-научных методов - к примеру, радиоуглеродного датирования, изотопного анализа, палеогенетического исследования. Материалы, полученные в ходе раскопок на территории Алтая, перспективны для получения качественно новой информации о древней и средневековой истории Евразии, учитывая трансграничный характер нашего региона», - подчеркнул Серегин.



