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    Лаборатории и органы сертификации незаконно выдавали документы о безопасности транспорта - МИИР РК

    3 Ноября 2022, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК отчитались о проведении государственного контроля с начала 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам проверок, на шесть месяцев приостановлено действие аттестатов аккредитации у отдельных лабораторий и органов по сертификации. На них наложены штрафы на сумму 2,4 млн тенге.

    «Однако часть из них воспользовалась правом обжаловать данные решения в суде. Этот процесс продолжается. Например, ИЛ ТОО «Петроэкспертиза» за выдачу 50 документов без проведения испытаний при переоборудовании автотранспортных средств в Петропавловске», - сообщил председатель Комитета Куаныш Еликбаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, приостановлено действие нескольких аттестатов экспертов-аудиторов, которые проводят такую оценку, за нарушения. То есть это была выдача документов без полного проведения испытаний, также выдача с нарушениями свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств. Наложено административных штрафов на сумму 1,1 млн тенге.

    Всего территориальные департаменты Комитета выявили выдачу с нарушениями 57 сертификатов соответствия, 35 деклараций о соответствии, 13 983 сертификатов о поверке средств измерений.

    «То есть они были выданы неправомерно, выходя за рамки лаборатории, которая должна была это делать», - пояснил спикер.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Транспорт МИИР РК
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