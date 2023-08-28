Лаборант сдавал в ломбард школьные ноутбуки в Жаркенте

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Панфиловским районным судом области Жетысу рассмотрено уголовное дело в отношении лаборатнат средней школы по факту присвоения или растраты вверенного чужого имущества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Как было установлено судом, в сентябре 2021 года приказом директора средней школы города Жаркент подсудимый был принят на работу в качестве лаборанта мультимедийного кабинета информатики.

В 2021-2022 учебном году будучи лаборантом в средней школе по указанию директора школы раздавал переносные компьютеры преподавательскому составу средней школы для обеспечения дистанционного обучения. После окончания учебного года собирал все ноутбуки и хранил их в подсобном помещении мультимедийного кабинета информатики.

В ходе выполнения своих обязанностей у лаборанта возник преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества - он сдал наутбуки под залог в специализированную коммерческую организацию. С апреля 2022 года мужчина сдавал переносные компьютеры от своего имени под залог в ломбард, полученными денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению.

В результате преступных действий лаборанта в средней школе города Жаркент причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 33 миллионов тенге.

«Прокурор просил суд признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно, с лишением права занимать должности в учебных заведениях, связанные с материальной ответственностью, сроком на 7 лет. Подсудимый просил суд учесть, что причиненный ущерб возмещен в полном объеме и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Представитель потерпевшего юридического лица просила назначить наказание подсудимому, не связанное с лишением свободы», - проинформировала пресс-служба Панфиловского районного суда.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно, с лишением права занимать должности в учебных заведениях связанные с материальной ответственностью сроком на 7 лет.

Приговор вступил в законную силу.